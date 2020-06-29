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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 77
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
6%
5
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
32
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
31
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 19:30

  vitaliy_berdinskikh написав:Это наверное национальный спорт: потратить время и бензин на то чтобы доехать до отделения и внести наличкой деньги, чтобы потом получить немножко кешбечной халявы.

Про що мова? Про поповнення депо Моні з кешбеком? Якщо так то існує достатня кількість банків, у яких все можна зробити дистанційно - без витрат часу, бензину, кедів. І як приємний додаток за зусилля і буде невеличкий кешбек. Хіба то є погано?
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 280
З нами з: 12.01.20
Подякував: 16 раз.
Подякували: 62 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 20:35

  asti написав:Да, но за перевод с меня могут (и скорее всего возьмут) деньги!
это повод познакомится с новыми банками и поизучать тарифы :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1529
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Подякували: 99 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 20:50

Одна из причин, почему я отказываюсь от услуг моно - это массовый кретинизм его клиентов, по крайней мере, судя по постам в группах, посвященных ему в фб. В группах других банков такого не наблюдал. Огромное количество отмороженных граждан, в их числе взрослые здоровенные мужики и тетки, активно балдеют от котиков, ачивок, мерча и прочей фигни, но многие даже не знают, что такое СЭП и р2р, искренне не понимают каким боком к банку причастен Тигипко (так там же Гороховский и Дубилет основатели!!! ))))) и искренне с щенячьим визгом признаются банку в любви и так же искренне негодуют, когда банк их дрючит за то, что они не читают тарифы. Какое-то стремное сообщество. Как будто секта какая-то.
Stargazer212
 
Повідомлень: 99
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 21:05

Я знаю что такое СЭП и о Тигипко тоже знаю
но тоже балдею от котиков!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 2294
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 413 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 21:22

Stargazer212
Вам би курс заспокійливих пропити, б з такими нервами може не лише корона луснути.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4529
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 21:33

  klug написав:Stargazer212
Вам би курс заспокійливих пропити, б з такими нервами може не лише корона луснути.

Понимаю русский, украинский, английский. Ваш - не понимаю.
Stargazer212
 
Повідомлень: 99
З нами з: 26.02.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 22:56

  Stargazer212 написав:
  klug написав:Stargazer212
Вам би курс заспокійливих пропити, б з такими нервами може не лише корона луснути.

Понимаю русский, украинский, английский. Ваш - не понимаю.


It means:
its clear why you refused Mono so aggressively, but what are you doing here?
mlynok
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 23:51

  Stargazer212 написав:
  klug написав:Stargazer212
Вам би курс заспокійливих пропити, б з такими нервами може не лише корона луснути.

Понимаю русский, украинский, английский. Ваш - не понимаю.

Ви собі лестите.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4529
З нами з: 18.08.14
Подякував: 201 раз.
Подякували: 547 раз.
 
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  #<1 ... 1949195019511952
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