|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 чер, 2020 13:09
chico написав: MNN написав:
Подскажите, кто сталкивался, если погасить кредит в последний день месяца через айбокс, будут ли в этот день зачислены деньги ?
Так, якщо не тягнути до 23:59
До 23:55
-
Bosstone
-
-
- Повідомлень: 1515
- З нами з: 21.04.10
- Подякував: 607 раз.
- Подякували: 164 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему