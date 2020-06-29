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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 77
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
6%
5
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
32
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
31
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 13:09

  chico написав:
  MNN написав:Подскажите, кто сталкивался, если погасить кредит в последний день месяца через айбокс, будут ли в этот день зачислены деньги ?

Так, якщо не тягнути до 23:59

До 23:55
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 14:20

Загасил сегодня грейсовый долг по карте. Однако, в застосунку этот долг продолжает висеть. Поддержка говорит, что всё в порядке, а данные обновятся в течении суток.
Раньше такого не было. :|
rollo
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 14:35

  rollo написав:Загасил сегодня грейсовый долг по карте. Однако, в застосунку этот долг продолжает висеть. Поддержка говорит, что всё в порядке, а данные обновятся в течении суток.
Раньше такого не было. :|

Бывает подтормаживает отображение результата, но суть от этого не меняется
Выйдите и зайдите в приложение (или подождите)
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 14:37

  rollo написав:Загасил сегодня грейсовый долг по карте. Однако, в застосунку этот долг продолжает висеть. Поддержка говорит, что всё в порядке, а данные обновятся в течении суток.
Раньше такого не было. :|


тоже висит уже 2 часа
MNN
 
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miltador
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miltador

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а на чому ж банк заробляє якщо все - Бесплатно :)
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