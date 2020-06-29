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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 чер, 2020 13:09
chico написав: MNN написав:
Подскажите, кто сталкивался, если погасить кредит в последний день месяца через айбокс, будут ли в этот день зачислены деньги ?
Так, якщо не тягнути до 23:59
До 23:55
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Додано: Вів 30 чер, 2020 14:20
Загасил сегодня грейсовый долг по карте. Однако, в застосунку этот долг продолжает висеть. Поддержка говорит, что всё в порядке, а данные обновятся в течении суток.
Раньше такого не было.
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rollo
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Додано: Вів 30 чер, 2020 14:35
rollo написав:
Загасил сегодня грейсовый долг по карте. Однако, в застосунку этот долг продолжает висеть. Поддержка говорит, что всё в порядке, а данные обновятся в течении суток.
Раньше такого не было.
Бывает подтормаживает отображение результата, но суть от этого не меняется
Выйдите и зайдите в приложение (или подождите)
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Додано: Вів 30 чер, 2020 14:37
rollo написав:
Загасил сегодня грейсовый долг по карте. Однако, в застосунку этот долг продолжает висеть. Поддержка говорит, что всё в порядке, а данные обновятся в течении суток.
Раньше такого не было.
тоже висит уже 2 часа
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Додано: Вів 30 чер, 2020 14:59
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miltador
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Додано: Вів 30 чер, 2020 15:32
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ядрьона вошЬ!
а на чому ж банк заробляє якщо все - Бесплатно
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