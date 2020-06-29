|
|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 чер, 2020 17:28
Вкладчик1234 написав: rollo написав:
Загасил сегодня грейсовый долг по карте. Однако, в застосунку этот долг продолжает висеть. Поддержка говорит, что всё в порядке, а данные обновятся в течении суток.
Раньше такого не было.
Бывает подтормаживает отображение результата, но суть от этого не меняется
Выйдите и зайдите в приложение (или подождите)
Жду с часа ночи. Выходил и заходил раз десять.
-
rollo
-
-
- Повідомлень: 788
- З нами з: 20.10.19
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 74 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 30 чер, 2020 17:41
rollo написав: Вкладчик1234 написав: rollo написав:
Загасил сегодня грейсовый долг по карте. Однако, в застосунку этот долг продолжает висеть. Поддержка говорит, что всё в порядке, а данные обновятся в течении суток.
Раньше такого не было.
Бывает подтормаживает отображение результата, но суть от этого не меняется
Выйдите и зайдите в приложение (или подождите)
Жду с часа ночи. Выходил и заходил раз десять.
Так само висів борг після нічного поповнення. Потім ще раз поповнив і все моментально обновилося.
-
mlynok
-
-
- Повідомлень: 217
- З нами з: 08.06.10
- Подякував: 56 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 30 чер, 2020 18:32
rollo написав:
Жду с часа ночи. Выходил и заходил раз десять.
Попробуйте поменять язык.
-
Bosstone
-
-
- Повідомлень: 1516
- З нами з: 21.04.10
- Подякував: 607 раз.
- Подякували: 164 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|