Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 чер, 2020 17:28
Вкладчик1234 написав: rollo написав:
Загасил сегодня грейсовый долг по карте. Однако, в застосунку этот долг продолжает висеть. Поддержка говорит, что всё в порядке, а данные обновятся в течении суток.
Раньше такого не было.
Бывает подтормаживает отображение результата, но суть от этого не меняется
Выйдите и зайдите в приложение (или подождите)
Жду с часа ночи. Выходил и заходил раз десять.
rollo
Повідомлень: 788
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Додано: Вів 30 чер, 2020 17:41
rollo написав: Вкладчик1234 написав: rollo написав:
Загасил сегодня грейсовый долг по карте. Однако, в застосунку этот долг продолжает висеть. Поддержка говорит, что всё в порядке, а данные обновятся в течении суток.
Раньше такого не было.
Бывает подтормаживает отображение результата, но суть от этого не меняется
Выйдите и зайдите в приложение (или подождите)
Жду с часа ночи. Выходил и заходил раз десять.
Так само висів борг після нічного поповнення. Потім ще раз поповнив і все моментально обновилося.
mlynok
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Додано: Вів 30 чер, 2020 18:32
rollo написав:
Жду с часа ночи. Выходил и заходил раз десять.
Попробуйте поменять язык.
Bosstone
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Додано: Вів 30 чер, 2020 22:07
Їх ніяк не відпускає тема з фейковими курсами. На цей раз пропонують ФОПам виводити валюту без втрат. Чесний киш-миш до 20% на таку операцію поки не пропонують.
https://t.me/OGoMono/516
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: Вів 30 чер, 2020 22:10
Haters gonna hate
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce , U K та E U рахунки в PL TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44 Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Додано: Вів 30 чер, 2020 22:30
klug написав:
Їх ніяк не відпускає тема з фейковими курсами. На цей раз пропонують ФОПам виводити валюту без втрат. Чесний киш-миш до 20% на таку операцію поки не пропонують.
https://t.me/OGoMono/516
Это слегка отличается от прежней темы.
Там это было перечисление между счетами разных людей. Сейчас - между счетами одного человека.
Если сделают - все итшники будут их.
curiousobro
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Додано: Вів 30 чер, 2020 22:46
omb написав: Son of Sun
еще брендированные вещи ж могут продавать
Нема в наличии футболки моего размера и понравившегося рисунка на ней. Сдулись.
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lov2108
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