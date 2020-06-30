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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 77
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
6%
5
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
32
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
31
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 17:28

  Вкладчик1234 написав:
  rollo написав:Загасил сегодня грейсовый долг по карте. Однако, в застосунку этот долг продолжает висеть. Поддержка говорит, что всё в порядке, а данные обновятся в течении суток.
Раньше такого не было. :|

Бывает подтормаживает отображение результата, но суть от этого не меняется
Выйдите и зайдите в приложение (или подождите)

Жду с часа ночи. Выходил и заходил раз десять.
rollo
 
Повідомлень: 790
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 17:41

  rollo написав:
  Вкладчик1234 написав:
  rollo написав:Загасил сегодня грейсовый долг по карте. Однако, в застосунку этот долг продолжает висеть. Поддержка говорит, что всё в порядке, а данные обновятся в течении суток.
Раньше такого не было. :|

Бывает подтормаживает отображение результата, но суть от этого не меняется
Выйдите и зайдите в приложение (или подождите)

Жду с часа ночи. Выходил и заходил раз десять.


Так само висів борг після нічного поповнення. Потім ще раз поповнив і все моментально обновилося.
mlynok
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 18:32

  rollo написав:Жду с часа ночи. Выходил и заходил раз десять.

Попробуйте поменять язык.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 22:07

Їх ніяк не відпускає тема з фейковими курсами. На цей раз пропонують ФОПам виводити валюту без втрат. Чесний киш-миш до 20% на таку операцію поки не пропонують.
https://t.me/OGoMono/516
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 22:10

Re: Monobank

Haters gonna hate
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 22:30

  klug написав:Їх ніяк не відпускає тема з фейковими курсами. На цей раз пропонують ФОПам виводити валюту без втрат. Чесний киш-миш до 20% на таку операцію поки не пропонують.
https://t.me/OGoMono/516

Это слегка отличается от прежней темы.
Там это было перечисление между счетами разных людей. Сейчас - между счетами одного человека.

Если сделают - все итшники будут их.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 22:46

  omb написав:Son of Sun еще брендированные вещи ж могут продавать :)

Нема в наличии футболки моего размера и понравившегося рисунка на ней. Сдулись.
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lov2108
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 00:14

  Bosstone написав:
  rollo написав:Жду с часа ночи. Выходил и заходил раз десять.

Попробуйте поменять язык.

Поменял государственный на мову оккупанта. Получилось.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 00:15

Очередной полочный месяц для типа лучшей карты :lol:
Vorlon
 
Повідомлень: 8471
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 00:22

https://monobankcard.com/kategorii-kesh ... iyul-2020/ - хм, бытовая техника появилась. Остальное - ни о чём.
Shustoff
 
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