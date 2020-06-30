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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 лип, 2020 00:30
Shustoff написав:
https://monobankcard.com/kategorii-keshbeka-v-monobank-na-iyul-2020/ - хм, бытовая техника появилась. Остальное - ни о чём.
У меня вместо тихауса уклон 15%
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Bosstone
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Додано: Сер 01 лип, 2020 00:42
Bosstone написав: Shustoff написав:
https://monobankcard.com/kategorii-keshbeka-v-monobank-na-iyul-2020/ - хм, бытовая техника появилась. Остальное - ни о чём.
У меня вместо тихауса уклон 15%
Видать они рандомно некоторые кидают
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Shustoff
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