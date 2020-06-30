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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 лип, 2020 00:30
Shustoff написав:
https://monobankcard.com/kategorii-keshbeka-v-monobank-na-iyul-2020/ - хм, бытовая техника появилась. Остальное - ни о чём.
У меня вместо тихауса уклон 15%
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Bosstone
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Додано: Сер 01 лип, 2020 00:42
Bosstone написав: Shustoff написав:
https://monobankcard.com/kategorii-keshbeka-v-monobank-na-iyul-2020/ - хм, бытовая техника появилась. Остальное - ни о чём.
У меня вместо тихауса уклон 15%
Видать они рандомно некоторые кидают
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Shustoff
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Додано: Сер 01 лип, 2020 08:02
Категорія фаст фуди, замість нормальної кафе та ресторани - моно почав хитрувати з категоріями
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Rimlyanin1
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Додано: Сер 01 лип, 2020 08:56
Rimlyanin1
продукты и краса+медицина дали и на том спасибо
ну и в булочную на такси 2 раза можно сьездить
Кешбечные карты!
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omb
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Додано: Сер 01 лип, 2020 09:05
omb
Не заметил такси...
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Vorlon
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Додано: Сер 01 лип, 2020 09:17
В "Красу та медицину" стоматологія входить?
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ricardo
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Додано: Сер 01 лип, 2020 09:19
ricardo
Разумеется!
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Vorlon
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Додано: Сер 01 лип, 2020 09:43
Vorlon написав:ricardo
Разумеется!
ОК, завтра перевірю.
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ricardo
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