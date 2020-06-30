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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 77
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
6%
5
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
32
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
31
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 00:30

  Shustoff написав:https://monobankcard.com/kategorii-keshbeka-v-monobank-na-iyul-2020/ - хм, бытовая техника появилась. Остальное - ни о чём.

У меня вместо тихауса уклон 15%
Bosstone
 
Повідомлень: 1518
З нами з: 21.04.10
Подякував: 608 раз.
Подякували: 164 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 00:42

  Bosstone написав:
  Shustoff написав:https://monobankcard.com/kategorii-keshbeka-v-monobank-na-iyul-2020/ - хм, бытовая техника появилась. Остальное - ни о чём.

У меня вместо тихауса уклон 15%

Видать они рандомно некоторые кидают
Shustoff
 
Повідомлень: 270
З нами з: 01.11.16
Подякував: 10 раз.
Подякували: 52 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 08:02

Re: Monobank

Категорія фаст фуди, замість нормальної кафе та ресторани - моно почав хитрувати з категоріями
Rimlyanin1
 
Повідомлень: 166
З нами з: 26.01.20
Подякував: 5 раз.
Подякували: 20 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 08:56

Rimlyanin1 продукты и краса+медицина дали и на том спасибо :) ну и в булочную на такси 2 раза можно сьездить
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН КоКо Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1544
З нами з: 08.04.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 101 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 09:05

omb
Не заметил такси...
Vorlon
 
Повідомлень: 8474
З нами з: 14.06.13
Подякував: 416 раз.
Подякували: 865 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 09:17

Re: Monobank

В "Красу та медицину" стоматологія входить?
ricardo
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Повідомлень: 533
З нами з: 20.03.09
Подякував: 318 раз.
Подякували: 44 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 09:19

ricardo
Разумеется!
Vorlon
 
Повідомлень: 8474
З нами з: 14.06.13
Подякував: 416 раз.
Подякували: 865 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 09:43

  Vorlon написав:ricardo
Разумеется!

ОК, завтра перевірю.
ricardo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 533
З нами з: 20.03.09
Подякував: 318 раз.
Подякували: 44 раз.
 
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  #<1 ... 1952195319541955
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