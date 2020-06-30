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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 лип, 2020 15:17
ricardo написав:
В "Красу та медицину" стоматологія входить?
А оптики входят в эту категорию?
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Додано: Сер 01 лип, 2020 15:41
Ibox принимает 1000-е купюры?
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jay2004
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Додано: Сер 01 лип, 2020 15:44
jay2004 написав:
Ibox принимает 1000-е купюры?
Нет.
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Vorlon
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Додано: Сер 01 лип, 2020 15:46
Vorlon написав: jay2004 написав:
Ibox принимает 1000-е купюры?
Нет.
и новые 200тки тоже не принимает
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
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vitaliian
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Додано: Сер 01 лип, 2020 15:48
greenozon написав:miltador
ядрьона вошЬ!
а на чому ж банк заробляє якщо все - Бесплатно
так же как и на кешбек который обещали отдавать 1% а по факту отдают 0,35% от оборота.
наберут базу клиентов и придумают очередные свиные рыла.
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mephala
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Додано: Сер 01 лип, 2020 15:51
Vorlon написав:
Очередной полочный месяц для типа лучшей карты
а животинку покормить?
в этом году зэ бэст карта - только в прошлом месяце отдыхала. выгребаю на радость животинке.
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mephala
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Додано: Сер 01 лип, 2020 16:03
vitaliian написав: Vorlon написав: jay2004 написав:
Ibox принимает 1000-е купюры?
Нет.
и новые 200тки тоже не принимает
Вот как раз новые 200 принимает, хоть и не любит их. А вот новые 20 в прошивку не заложены, их однозначно выплевывает.
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evgenkh
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Додано: Сер 01 лип, 2020 16:06
mephala написав: Vorlon написав:
Очередной полочный месяц для типа лучшей карты
а животинку покормить?
в этом году зэ бэст карта - только в прошлом месяце отдыхала. выгребаю на радость животинке.
Померла остання скотинка трохи більше місяця тому
. Як чорна смуга якась - спочатку восени собака, взимку - щур, навесні - кролик
. Нікого з тварин не лишилось
. Картка - на полицю
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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Додано: Сер 01 лип, 2020 16:21
Добрый день, коллеги. Подскажите магазины для покупки автошин с рассрочкой от монобанка
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arkavs
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