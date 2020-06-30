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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 77
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
6%
5
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
32
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
31
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 15:17

  ricardo написав:В "Красу та медицину" стоматологія входить?

А оптики входят в эту категорию?
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 15:41

Re: Monobank

Ibox принимает 1000-е купюры?
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 15:44

  jay2004 написав:Ibox принимает 1000-е купюры?

Нет.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 15:46

  Vorlon написав:
  jay2004 написав:Ibox принимает 1000-е купюры?

Нет.

и новые 200тки тоже не принимает
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 15:48

  greenozon написав:miltador

ядрьона вошЬ!
а на чому ж банк заробляє якщо все - Бесплатно :)


так же как и на кешбек который обещали отдавать 1% а по факту отдают 0,35% от оборота.
наберут базу клиентов и придумают очередные свиные рыла.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 15:51

  Vorlon написав:Очередной полочный месяц для типа лучшей карты :lol:


а животинку покормить?
в этом году зэ бэст карта - только в прошлом месяце отдыхала. выгребаю на радость животинке.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 16:03

  vitaliian написав:
  Vorlon написав:
  jay2004 написав:Ibox принимает 1000-е купюры?

Нет.

и новые 200тки тоже не принимает

Вот как раз новые 200 принимает, хоть и не любит их. А вот новые 20 в прошивку не заложены, их однозначно выплевывает.
evgenkh
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 16:06

  mephala написав:
  Vorlon написав:Очередной полочный месяц для типа лучшей карты :lol:


а животинку покормить?
в этом году зэ бэст карта - только в прошлом месяце отдыхала. выгребаю на радость животинке.

Померла остання скотинка трохи більше місяця тому :( . Як чорна смуга якась - спочатку восени собака, взимку - щур, навесні - кролик :cry: . Нікого з тварин не лишилось :cry: . Картка - на полицю
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 16:21

Шины с рассрочкой от моно

Добрый день, коллеги. Подскажите магазины для покупки автошин с рассрочкой от монобанка
arkavs
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