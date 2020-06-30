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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 лип, 2020 17:57
klug написав: Alien написав: mephala написав:
а животинку покормить?
в этом году зэ бэст карта - только в прошлом месяце отдыхала. выгребаю на радость животинке.
Померла остання скотинка трохи більше місяця тому
. Як чорна смуга якась - спочатку восени собака, взимку - щур, навесні - кролик
. Нікого з тварин не лишилось
. Картка - на полицю
Від переїдання?
Нi. Вiд старостi. Але все одно жалко
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Додано: Сер 01 лип, 2020 18:02
Подскажите какие mcc у моно попадают под бытовую технику?
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Додано: Сер 01 лип, 2020 18:26
anis написав:
Подскажите какие mcc у моно попадают под бытовую технику?
4812, 5045, 5722, 5732, 5997, 7379
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Додано: Сер 01 лип, 2020 18:41
anis написав:
Подскажите какие mcc у моно попадают под бытовую технику?
У ЗагонЩыкоФф нема такой категории. Они щас рисуют НОВУЮ программу кэшбэка, може тада и появится ясность
... делайте хоть что-нибудь!
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