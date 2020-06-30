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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 лип, 2020 17:57
klug написав: Alien написав: mephala написав:
а животинку покормить?
в этом году зэ бэст карта - только в прошлом месяце отдыхала. выгребаю на радость животинке.
Померла остання скотинка трохи більше місяця тому
. Як чорна смуга якась - спочатку восени собака, взимку - щур, навесні - кролик
. Нікого з тварин не лишилось
. Картка - на полицю
Від переїдання?
Нi. Вiд старостi. Але все одно жалко
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Додано: Сер 01 лип, 2020 18:02
Подскажите какие mcc у моно попадают под бытовую технику?
Оформи карту по ссылке и получи:
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Додано: Сер 01 лип, 2020 18:26
anis написав:
Подскажите какие mcc у моно попадают под бытовую технику?
4812, 5045, 5722, 5732, 5997, 7379
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Додано: Сер 01 лип, 2020 18:41
anis написав:
Подскажите какие mcc у моно попадают под бытовую технику?
У ЗагонЩыкоФф нема такой категории. Они щас рисуют НОВУЮ программу кэшбэка, може тада и появится ясность
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 01 лип, 2020 19:33
Что-то не пойму, кэшбэк на бытовую технику работает при оплате частями?
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Додано: Сер 01 лип, 2020 19:51
Striker написав:
Что-то не пойму, кэшбэк на бытовую технику работает при оплате частями?
Нет, при покупке частями кешбек в банковских категориях не начисляется
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Додано: Сер 01 лип, 2020 20:00
Annet_ написав: ricardo написав:
В "Красу та медицину" стоматологія входить?
А оптики входят в эту категорию?
Взагалі то написано: Товари та послуги в косметичних та масажних салонах, і аптеки.
Так що про стоматологію я вже сумніваюсь.
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Додано: Сер 01 лип, 2020 20:00
ricardo лаборатории по анализам входят, хотя про них тоже не написано)
Кешбечные карты!
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Додано: Сер 01 лип, 2020 20:16
ricardo написав:
Взагалі то написано
А что на заборе написано - в курсе?
Сверял в прошлом году MCC данной категории с Пудрой - один в один!
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