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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1954195519561957

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 77
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
6%
5
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
32
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
31
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 17:57

  klug написав:
  Alien написав:
  mephala написав:
а животинку покормить?
в этом году зэ бэст карта - только в прошлом месяце отдыхала. выгребаю на радость животинке.

Померла остання скотинка трохи більше місяця тому :( . Як чорна смуга якась - спочатку восени собака, взимку - щур, навесні - кролик :cry: . Нікого з тварин не лишилось :cry: . Картка - на полицю

Від переїдання?
Нi. Вiд старостi. Але все одно жалко
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 18:02

Re: Monobank

Подскажите какие mcc у моно попадают под бытовую технику?
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  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
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anis
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 18:26

  anis написав:Подскажите какие mcc у моно попадают под бытовую технику?

4812, 5045, 5722, 5732, 5997, 7379
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 18:41

  anis написав:Подскажите какие mcc у моно попадают под бытовую технику?

У ЗагонЩыкоФф нема такой категории. Они щас рисуют НОВУЮ программу кэшбэка, може тада и появится ясность :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 19:33

Что-то не пойму, кэшбэк на бытовую технику работает при оплате частями?
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Striker
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 19:51

  Striker написав:Что-то не пойму, кэшбэк на бытовую технику работает при оплате частями?

Нет, при покупке частями кешбек в банковских категориях не начисляется
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 20:00

  Annet_ написав:
  ricardo написав:В "Красу та медицину" стоматологія входить?

А оптики входят в эту категорию?

Взагалі то написано: Товари та послуги в косметичних та масажних салонах, і аптеки.
Так що про стоматологію я вже сумніваюсь.
ricardo
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 20:00

ricardo лаборатории по анализам входят, хотя про них тоже не написано)
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  ricardo написав:Взагалі то написано

А что на заборе написано - в курсе? :lol:
Сверял в прошлом году MCC данной категории с Пудрой - один в один!
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  ricardo написав:В "Красу та медицину" стоматологія входить?

Да
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