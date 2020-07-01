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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1955195619571958

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 77
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
6%
5
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
32
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
31
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 10:38

  посетитель написав:
  ricardo написав:В "Красу та медицину" стоматологія входить?

Да

Входить, щойно від зубного.
ricardo
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Повідомлень: 535
З нами з: 20.03.09
Подякував: 318 раз.
Подякували: 44 раз.
 
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  #<1 ... 1955195619571958
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Monobank (19571)
02.07.2020 10:38
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