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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 лип, 2020 10:38
посетитель написав: ricardo написав:
В "Красу та медицину" стоматологія входить?
Да
Входить, щойно від зубного.
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ricardo
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