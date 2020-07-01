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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1955195619571958

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 77
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
6%
5
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
32
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
31
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 10:38

  посетитель написав:
  ricardo написав:В "Красу та медицину" стоматологія входить?

Да

Входить, щойно від зубного.
ricardo
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 10:45

СПАМ

У мони появилась неприятная привычка: примерно раз полгода спамить сообщениями об "улучшенных условиях рассрочки специально для вас" (так в приложении в выписке пишет). Последний раз такие же "спец. условия" получал 2.12.2019.
Под спец. условиями моня подразумевает неограниченное количество переводов любой траты любой давности в рассрочку (даже снятие наличных и p2p).
А я думал, что % понизят, т.к. этой рассрочкой и не пользуюсь (даже ради "любимых" ачивок). :)
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 11:14

Re: Monobank

Monobank отказался оплачивать штрафы клиентов
При покупке страхования на авто в Monobank объявили акцию «Оплатим за вас, если вы получите первый штраф, зарегистрированный системой автоматической фотофиксации». Вскоре на первый комментарий киевлянина ответил один из основателей банка. Он заявил, что акцию отменят и извинятся перед всеми клиентами.https://fbc.net.ua/news/ekonomika/monob ... -klientov/
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 12:24

Re: Monobank

хто уже заюзав Фастфуд ? що туди попадає ?
Дякую
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 12:36

  stas_rst написав:хто уже заюзав Фастфуд ? що туди попадає ?
Дякую

Та помучайте чат Мони.
Они с радостью раскажут шо к чему в новых категориях :lol: :lol:

- Фастфуд - покупки в ресторанах быстрого питания (МСС 5814) -- Макдон-с точно входит :wink:

- Бытовая техника - покупка техники в специализированных магазинах (MCC 4812,5045,5722,5732,5997,7379)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 13:10

Re: Monobank

  clientage написав:Та помучайте чат Мони.
Они с радостью раскажут шо к чему в новых категориях

- Фастфуд - покупки в ресторанах быстрого питания (МСС 5814) -- Макдон-с точно входит

Дякую :) більше цікавило, чи це новий аналог "Кафе-ресторани", бо обідаю в Центрі, а у МакДі не ходжу. Раз на 2-3 місяці, буває.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 13:20

  stas_rst написав:
  clientage написав:Та помучайте чат Мони.
Они с радостью раскажут шо к чему в новых категориях

- Фастфуд - покупки в ресторанах быстрого питания (МСС 5814) -- Макдон-с точно входит

Дякую :) більше цікавило, чи це новий аналог "Кафе-ресторани", бо обідаю в Центрі, а у МакДі не ходжу. Раз на 2-3 місяці, буває.

Эт не аналог, эт галимая модернизация, которая НЕ соответсвует офиц. программе КБ :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 13:27

  clientage написав:- Фастфуд - покупки в ресторанах быстрого питания (МСС 5814) -- Макдон-с точно входит :wink:

KFC, оказывается, уже не фастфуд по мнению Мони)
Adast
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 13:30

  Adast написав:
  clientage написав:- Фастфуд - покупки в ресторанах быстрого питания (МСС 5814) -- Макдон-с точно входит :wink:

KFC, оказывается, уже не фастфуд по мнению Мони)

Ну если у них какой-то другой MCC - то да, не фастфуд.

Моня ж в чеки не заглядывает, за что там оплачено - за картошку фри и гамбургер или за де-воляй.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Чет 02 лип, 2020 13:30, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 13:30

  Adast написав:
  clientage написав:- Фастфуд - покупки в ресторанах быстрого питания (МСС 5814) -- Макдон-с точно входит :wink:

KFC, оказывается, уже не фастфуд по мнению Мони)

Угу, нуна требовать, шобы загонщик вертал категорию Рестораны, а не химичил :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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