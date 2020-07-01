Входить, щойно від зубного.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 лип, 2020 10:38
Додано: Чет 02 лип, 2020 10:45
СПАМ
У мони появилась неприятная привычка: примерно раз полгода спамить сообщениями об "улучшенных условиях рассрочки специально для вас" (так в приложении в выписке пишет). Последний раз такие же "спец. условия" получал 2.12.2019.
Под спец. условиями моня подразумевает неограниченное количество переводов любой траты любой давности в рассрочку (даже снятие наличных и p2p).
А я думал, что % понизят, т.к. этой рассрочкой и не пользуюсь (даже ради "любимых" ачивок).
Додано: Чет 02 лип, 2020 11:14
Re: Monobank
Monobank отказался оплачивать штрафы клиентов
При покупке страхования на авто в Monobank объявили акцию «Оплатим за вас, если вы получите первый штраф, зарегистрированный системой автоматической фотофиксации». Вскоре на первый комментарий киевлянина ответил один из основателей банка. Он заявил, что акцию отменят и извинятся перед всеми клиентами.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый,
Додано: Чет 02 лип, 2020 12:24
Re: Monobank
хто уже заюзав Фастфуд ? що туди попадає ?
Дякую
Додано: Чет 02 лип, 2020 12:36
Та помучайте чат Мони.
Они с радостью раскажут шо к чему в новых категориях
- Фастфуд - покупки в ресторанах быстрого питания (МСС 5814) -- Макдон-с точно входит
- Бытовая техника - покупка техники в специализированных магазинах (MCC 4812,5045,5722,5732,5997,7379)
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 02 лип, 2020 13:10
Re: Monobank
Дякую більше цікавило, чи це новий аналог "Кафе-ресторани", бо обідаю в Центрі, а у МакДі не ходжу. Раз на 2-3 місяці, буває.
Додано: Чет 02 лип, 2020 13:20
Эт не аналог, эт галимая модернизация, которая НЕ соответсвует офиц. программе КБ
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 02 лип, 2020 13:27
Додано: Чет 02 лип, 2020 13:30
Ну если у них какой-то другой MCC - то да, не фастфуд.
Моня ж в чеки не заглядывает, за что там оплачено - за картошку фри и гамбургер или за де-воляй.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Чет 02 лип, 2020 13:30, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 02 лип, 2020 13:30
Угу, нуна требовать, шобы загонщик вертал категорию Рестораны, а не химичил
... делайте хоть что-нибудь!
|