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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 лип, 2020 14:38
Adast написав: clientage написав:
- Фастфуд - покупки в ресторанах быстрого питания (МСС 5814) -- Макдон-с точно входит
KFC, оказывается, уже не фастфуд по мнению Мони)
У KFC також був 5814, хіба ні?
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Додано: Чет 02 лип, 2020 14:42
Кочевник написав:
У KFC також був 5814, хіба ні?
Последний раз покупал в том, что в Киеве на Петровке - 5812 был.
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Додано: Чет 02 лип, 2020 15:00
Моня уже 3 раз за день присылает уведомление "Доступны категории кешбека для выбора". Кто не выбирал - у вас такая же проблема?
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Додано: Чет 02 лип, 2020 15:03
Забавная ситуация только что вышла с кэшбэком - сделал покупку в Розетке, по выписке она прошла как MCC 5399, но поддержка утверждает что там на самом деле МСС 5722. Такая ситуация может быть?
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Додано: Чет 02 лип, 2020 15:19
Adast написав:
Забавная ситуация только что вышла с кэшбэком - сделал покупку в Розетке, по выписке она прошла как MCC 5399, но поддержка утверждает что там на самом деле МСС 5722. Такая ситуация может быть?
Никак не может быть.
Это они сами перенесли конкретный терминал в другую категорию, и "в уме" держат "свой, более правильный mcc"
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Додано: Чет 02 лип, 2020 15:25
anis написав:
Подскажите какие mcc у моно попадают под бытовую технику?
В своё время под бытовую технику попал магазин f.ua
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Додано: Чет 02 лип, 2020 15:27
Adast написав:
Забавная ситуация только что вышла с кэшбэком - сделал покупку в Розетке, по выписке она прошла как MCC 5399, но поддержка утверждает что там на самом деле МСС 5722. Такая ситуация может быть?
Розетка на Майдані в столиці по ТАС В5 іде на 2% як продукти.
Усе залежить від МСС терміналу.
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stas_rst
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Додано: Чет 02 лип, 2020 15:32
stas_rst написав:
Розетка на Майдані в столиці по ТАС В5 іде на 2% як продукти.
Усе залежить від МСС терміналу.
До этого делал там же покупку онлайн по Альфе - был MCC 5399.
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Adast
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Додано: Чет 02 лип, 2020 16:07
Adast написав:
До этого делал там же покупку онлайн по Альфе - был MCC 5399.
Ну так MCC 5399 идет у Б5 как продукты с 2% кешбэка
- 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
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ramzes4
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