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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1956195719581959

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 77
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
6%
5
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
32
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
31
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 14:38

  Adast написав:
  clientage написав:- Фастфуд - покупки в ресторанах быстрого питания (МСС 5814) -- Макдон-с точно входит :wink:

KFC, оказывается, уже не фастфуд по мнению Мони)

У KFC також був 5814, хіба ні?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 14:42

  Кочевник написав:У KFC також був 5814, хіба ні?

Последний раз покупал в том, что в Киеве на Петровке - 5812 был.
Adast
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 15:00

СПАМ2

Моня уже 3 раз за день присылает уведомление "Доступны категории кешбека для выбора". Кто не выбирал - у вас такая же проблема?
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 15:03

Забавная ситуация только что вышла с кэшбэком - сделал покупку в Розетке, по выписке она прошла как MCC 5399, но поддержка утверждает что там на самом деле МСС 5722. Такая ситуация может быть?
Adast
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 15:19

  Adast написав:Забавная ситуация только что вышла с кэшбэком - сделал покупку в Розетке, по выписке она прошла как MCC 5399, но поддержка утверждает что там на самом деле МСС 5722. Такая ситуация может быть?

Никак не может быть.
Это они сами перенесли конкретный терминал в другую категорию, и "в уме" держат "свой, более правильный mcc"
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 15:25

  anis написав:Подскажите какие mcc у моно попадают под бытовую технику?

В своё время под бытовую технику попал магазин f.ua
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 15:27

Re: Monobank

  Adast написав:Забавная ситуация только что вышла с кэшбэком - сделал покупку в Розетке, по выписке она прошла как MCC 5399, но поддержка утверждает что там на самом деле МСС 5722. Такая ситуация может быть?

Розетка на Майдані в столиці по ТАС В5 іде на 2% як продукти.
Усе залежить від МСС терміналу.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 15:32

  stas_rst написав:Розетка на Майдані в столиці по ТАС В5 іде на 2% як продукти.
Усе залежить від МСС терміналу.

До этого делал там же покупку онлайн по Альфе - был MCC 5399.
Adast
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 16:07

  Adast написав:До этого делал там же покупку онлайн по Альфе - был MCC 5399.

Ну так MCC 5399 идет у Б5 как продукты с 2% кешбэка :wink:
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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