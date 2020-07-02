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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1957195819591960

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 77
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
6%
5
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
32
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
31
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 02:57

  Shustoff написав:https://monobankcard.com/kategorii-keshbeka-v-monobank-na-iyul-2020/ - хм, бытовая техника появилась. Остальное - ни о чём.

Если отнять налог, то там все ни о чем. :lol:
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 09:26

  ukrprom2014 написав::(
Соответственно 6й месяц подряд моню - на полку.

Нет автомобиля, вряд-ли Tesla
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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  #<1 ... 1957195819591960
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