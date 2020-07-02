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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 лип, 2020 02:57
Shustoff написав:
https://monobankcard.com/kategorii-keshbeka-v-monobank-na-iyul-2020/ - хм, бытовая техника появилась. Остальное - ни о чём.
Если отнять налог, то там все ни о чем.
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Maksi2
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:52
ukrprom2014 написав:
Спросил в поддержке за КБ 4% Фокстрот и 3% БТ суммируются ли при покупке в Фокстроте?
Ответ: К сожалению, нет, приоритетный кешбек фокстрота, по нему будет кешбек.
Соответственно 6й месяц подряд моню - на полку.
У меня моно работает на глуско и при уплате налогов.
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rollo
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:01
rollo
у мене медицина и еда, та что не сильпо, кишеня и атб
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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