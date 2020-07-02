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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1957195819591960

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 77
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
6%
5
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
32
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
31
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 02:57

  Shustoff написав:https://monobankcard.com/kategorii-keshbeka-v-monobank-na-iyul-2020/ - хм, бытовая техника появилась. Остальное - ни о чём.

Если отнять налог, то там все ни о чем. :lol:
Maksi2
 
Повідомлень: 665
З нами з: 18.06.19
Подякував: 214 раз.
Подякували: 42 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:52

  ukrprom2014 написав:Спросил в поддержке за КБ 4% Фокстрот и 3% БТ суммируются ли при покупке в Фокстроте?
Ответ: К сожалению, нет, приоритетный кешбек фокстрота, по нему будет кешбек.
:(
Соответственно 6й месяц подряд моню - на полку.

У меня моно работает на глуско и при уплате налогов. :?
rollo
 
Повідомлень: 798
З нами з: 20.10.19
Подякував: 24 раз.
Подякували: 74 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:01

rollo у мене медицина и еда, та что не сильпо, кишеня и атб :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1570
З нами з: 08.04.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 104 раз.
 
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  #<1 ... 1957195819591960
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