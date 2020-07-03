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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 лип, 2020 02:57
Shustoff написав:
https://monobankcard.com/kategorii-keshbeka-v-monobank-na-iyul-2020/ - хм, бытовая техника появилась. Остальное - ни о чём.
Если отнять налог, то там все ни о чем.
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Maksi2
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 13:52
ukrprom2014 написав:
Спросил в поддержке за КБ 4% Фокстрот и 3% БТ суммируются ли при покупке в Фокстроте?
Ответ: К сожалению, нет, приоритетный кешбек фокстрота, по нему будет кешбек.
Соответственно 6й месяц подряд моню - на полку.
У меня моно работает на глуско и при уплате налогов.
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rollo
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:01
rollo
у мене медицина и еда, та что не сильпо, кишеня и атб
Кешбечные карты!
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omb
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 15:56
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 16:42
rollo написав: ukrprom2014 написав:
Спросил в поддержке за КБ 4% Фокстрот и 3% БТ суммируются ли при покупке в Фокстроте?
Ответ: К сожалению, нет, приоритетный кешбек фокстрота, по нему будет кешбек.
Соответственно 6й месяц подряд моню - на полку.
У меня моно работает на глуско и при уплате налогов.
Чел без авто с ДВС,а тут ещё и доливают щедро))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 16:45
Мизантрóп написав:
Чел без авто с ДВС,а тут ещё и доливают щедро))
а на чем чел ездит если без ДВС?
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ANDRII_DNIPRO
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 16:47
ANDRII_DNIPRO электро например
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 16:59
omb написав:ANDRII_DNIPRO
электро например
Я каментил про теслу,но потерли.Еще самокатом мона))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:00
Наливают акционно, при заправке от 25л. Вчера два раза заправил по 25л. и выграл сначала один литр, а потом 10л.
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rollo
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:01
omb
и заезжает с картой лояльности на АЗС?
Хотя там не литры начисляются, а "фантики" с соответствующей стоимостью. Может их и можно на что то путнее у них в магазе поменять.
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ANDRII_DNIPRO
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