Медицина и еда (не велмарт, сильпо и атб) - это рабочие лошадки Пудра и Б5.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:02
Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:04
фантики на все не подакцизной легко меняется.Подакцизные алко с куревом только по 8% моней с КБ на моню
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:06
Начисляются глускоины. 1 глускоин = 1 гривня. За десять литров топлива (выигрыш по акции) начислили 230 гускоинов (гривен).
Можно сразу отоварить глускоины и заправить машину.
А если еще есть талон епицентра, то цена за литр будет еще на 3 гривни дешевле.
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