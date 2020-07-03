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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1958195919601961

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 77
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
6%
5
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
32
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
31
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:02

  omb написав:rollo у мене медицина и еда, та что не сильпо, кишеня и атб :)

Медицина и еда (не велмарт, сильпо и атб) - это рабочие лошадки Пудра и Б5. :D
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:04

  ANDRII_DNIPRO написав:omb и заезжает с картой лояльности на АЗС? :D

Хотя там не литры начисляются, а "фантики" с соответствующей стоимостью. Может их и можно на что то путнее у них в магазе поменять.
фантики на все не подакцизной легко меняется.Подакцизные алко с куревом только по 8% моней с КБ на моню
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:06

  ANDRII_DNIPRO написав:omb и заезжает с картой лояльности на АЗС? :D

Хотя там не литры начисляются, а "фантики" с соответствующей стоимостью. Может их и можно на что то путнее у них в магазе поменять.

Начисляются глускоины. 1 глускоин = 1 гривня. За десять литров топлива (выигрыш по акции) начислили 230 гускоинов (гривен).
Можно сразу отоварить глускоины и заправить машину.
А если еще есть талон епицентра, то цена за литр будет еще на 3 гривни дешевле.
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:53

Викрито банду касирів АТБ:
Зображення
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:26

  clientage написав:
  Adast написав:
  clientage написав:- Фастфуд - покупки в ресторанах быстрого питания (МСС 5814) -- Макдон-с точно входит :wink:

KFC, оказывается, уже не фастфуд по мнению Мони)

Угу, нуна требовать, шобы загонщик вертал категорию Рестораны, а не химичил :evil:


https://www.monobank.ua/deposit v.s. https://www.universalbank.com.ua/storag ... adnogo.pdf

даже на остаток по карте 10% , а по ощадному в Универсале - 7% :mrgreen:
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:36

  rollo написав:
  ANDRII_DNIPRO написав:omb и заезжает с картой лояльности на АЗС? :D

Хотя там не литры начисляются, а "фантики" с соответствующей стоимостью. Может их и можно на что то путнее у них в магазе поменять.

Начисляются глускоины. 1 глускоин = 1 гривня. За десять литров топлива (выигрыш по акции) начислили 230 гускоинов (гривен).
Можно сразу отоварить глускоины и заправить машину.
А если еще есть талон епицентра, то цена за литр будет еще на 3 гривни дешевле.

Понимаю что офтоп, но намекните - в эпике, че, талоны на скидку на глуско дают? А то я мегого трушу - максимум 2 грн/литр
Stargazer212
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:43

депозит , с отсрочкой

Добрый ! я так понимаю , что депозит по СЕП нужно закидывать ровно на ту сумму,которую открывал - рассматриваю вариант открытия или всей суммой сепить до 5к с ощада на УКРСИБ , а далее без комиссии на моно или СЕПИТЬ с ощада , но делать 40 вкладов
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 21:01

  sens написав:Добрый ! я так понимаю , что депозит по СЕП нужно закидывать ровно на ту сумму,которую открывал - рассматриваю вариант открытия или всей суммой сепить до 5к с ощада на УКРСИБ , а далее без комиссии на моно или СЕПИТЬ с ощада , но делать 40 вкладов

Можна траншами, головне в три дні вкластися.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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