Медицина и еда (не велмарт, сильпо и атб) - это рабочие лошадки Пудра и Б5.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:02
Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:04
фантики на все не подакцизной легко меняется.Подакцизные алко с куревом только по 8% моней с КБ на моню
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: П'ят 03 лип, 2020 17:06
Начисляются глускоины. 1 глускоин = 1 гривня. За десять литров топлива (выигрыш по акции) начислили 230 гускоинов (гривен).
Можно сразу отоварить глускоины и заправить машину.
А если еще есть талон епицентра, то цена за литр будет еще на 3 гривни дешевле.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:26
даже на остаток по карте 10% , а по ощадному в Универсале - 7%
никому не верю
Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:36
Понимаю что офтоп, но намекните - в эпике, че, талоны на скидку на глуско дают? А то я мегого трушу - максимум 2 грн/литр
Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:43
депозит , с отсрочкой
Добрый ! я так понимаю , что депозит по СЕП нужно закидывать ровно на ту сумму,которую открывал - рассматриваю вариант открытия или всей суммой сепить до 5к с ощада на УКРСИБ , а далее без комиссии на моно или СЕПИТЬ с ощада , но делать 40 вкладов
никому не верю
Додано: П'ят 03 лип, 2020 21:01
Можна траншами, головне в три дні вкластися.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Зараз переглядають цей форум: EvgeniyL, kostya77, lubopytnaya, safonovstanislav, Shaman і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|