ANDRII_DNIPRO написав:omb и заезжает с картой лояльности на АЗС?
Хотя там не литры начисляются, а "фантики" с соответствующей стоимостью. Может их и можно на что то путнее у них в магазе поменять.
Начисляются глускоины. 1 глускоин = 1 гривня. За десять литров топлива (выигрыш по акции) начислили 230 гускоинов (гривен). Можно сразу отоварить глускоины и заправить машину. А если еще есть талон епицентра, то цена за литр будет еще на 3 гривни дешевле.
ANDRII_DNIPRO написав:omb и заезжает с картой лояльности на АЗС?
Хотя там не литры начисляются, а "фантики" с соответствующей стоимостью. Может их и можно на что то путнее у них в магазе поменять.
Начисляются глускоины. 1 глускоин = 1 гривня. За десять литров топлива (выигрыш по акции) начислили 230 гускоинов (гривен). Можно сразу отоварить глускоины и заправить машину. А если еще есть талон епицентра, то цена за литр будет еще на 3 гривни дешевле.
Понимаю что офтоп, но намекните - в эпике, че, талоны на скидку на глуско дают? А то я мегого трушу - максимум 2 грн/литр
Добрый ! я так понимаю , что депозит по СЕП нужно закидывать ровно на ту сумму,которую открывал - рассматриваю вариант открытия или всей суммой сепить до 5к с ощада на УКРСИБ , а далее без комиссии на моно или СЕПИТЬ с ощада , но делать 40 вкладов
sens написав:Добрый ! я так понимаю , что депозит по СЕП нужно закидывать ровно на ту сумму,которую открывал - рассматриваю вариант открытия или всей суммой сепить до 5к с ощада на УКРСИБ , а далее без комиссии на моно или СЕПИТЬ с ощада , но делать 40 вкладов
Можна траншами, головне в три дні вкластися.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Stargazer212 написав:Понимаю что офтоп, но намекните - в эпике, че, талоны на скидку на глуско дают? А то я мегого трушу - максимум 2 грн/литр
Покупаете что-то ненужное в Эпицентре и на кассе просите талон на скидку на заправку Глуско. По правилам - один чек - один талон. Если попросить, то дадут больше талонов. Талоны этого года -3 грн. на топливо махх и -2 грн. на обычное. Талоны прошлого года (в дефиците, можно попросить у заправщиков) скидка -3 грн. Плюс помогает моно - 8% кешбэка за кредитные.