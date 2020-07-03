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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 лип, 2020 10:10
rollo написав: Stargazer212 написав:
Понимаю что офтоп, но намекните - в эпике, че, талоны на скидку на глуско дают? А то я мегого трушу - максимум 2 грн/литр
Покупаете что-то ненужное в Эпицентре и на кассе просите талон на скидку на заправку Глуско. По правилам - один чек - один талон.
Если попросить, то дадут больше талонов.
Талоны этого года -3 грн. на топливо махх и -2 грн. на обычное. Талоны прошлого года (в дефиците, можно попросить у заправщиков) скидка -3 грн.
Плюс помогает моно - 8% кешбэка за кредитные.
Благодарю!
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Stargazer212
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Додано: Суб 04 лип, 2020 11:38
Stargazer212 написав: rollo написав: Stargazer212 написав:
Понимаю что офтоп, но намекните - в эпике, че, талоны на скидку на глуско дают? А то я мегого трушу - максимум 2 грн/литр
Покупаете что-то ненужное в Эпицентре и на кассе просите талон на скидку на заправку Глуско. По правилам - один чек - один талон.
Если попросить, то дадут больше талонов.
Талоны этого года -3 грн. на топливо махх и -2 грн. на обычное. Талоны прошлого года (в дефиците, можно попросить у заправщиков) скидка -3 грн.
Плюс помогает моно - 8% кешбэка за кредитные.
Благодарю!
А плюс?
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rollo
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Додано: Суб 04 лип, 2020 12:07
rollo
итак 74 - имей совесть
Кешбечные карты!
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Додано: Суб 04 лип, 2020 13:11
omb
- У меня продается всё, кроме совести!
- А почему совесть не продаёте?
- У меня её нету. (второй вариант ответа: уже продал).
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rollo
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