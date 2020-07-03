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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1959196019611962

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 77
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
6%
5
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
32
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
31
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 10:10

  rollo написав:
  Stargazer212 написав:Понимаю что офтоп, но намекните - в эпике, че, талоны на скидку на глуско дают? А то я мегого трушу - максимум 2 грн/литр

Покупаете что-то ненужное в Эпицентре и на кассе просите талон на скидку на заправку Глуско. По правилам - один чек - один талон.
Если попросить, то дадут больше талонов.
Талоны этого года -3 грн. на топливо махх и -2 грн. на обычное. Талоны прошлого года (в дефиците, можно попросить у заправщиков) скидка -3 грн.
Плюс помогает моно - 8% кешбэка за кредитные.

Благодарю!
Stargazer212
 
Повідомлень: 104
З нами з: 26.02.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 11:38

  Stargazer212 написав:
  rollo написав:
  Stargazer212 написав:Понимаю что офтоп, но намекните - в эпике, че, талоны на скидку на глуско дают? А то я мегого трушу - максимум 2 грн/литр

Покупаете что-то ненужное в Эпицентре и на кассе просите талон на скидку на заправку Глуско. По правилам - один чек - один талон.
Если попросить, то дадут больше талонов.
Талоны этого года -3 грн. на топливо махх и -2 грн. на обычное. Талоны прошлого года (в дефиците, можно попросить у заправщиков) скидка -3 грн.
Плюс помогает моно - 8% кешбэка за кредитные.

Благодарю!

А плюс? :mrgreen:
rollo
 
Повідомлень: 811
З нами з: 20.10.19
Подякував: 25 раз.
Подякували: 74 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 12:07

rollo итак 74 - имей совесть :mrgreen:
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1586
З нами з: 08.04.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 106 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лип, 2020 13:11

omb
- У меня продается всё, кроме совести!
- А почему совесть не продаёте?
- У меня её нету. (второй вариант ответа: уже продал).
:mrgreen:
rollo
 
Повідомлень: 811
З нами з: 20.10.19
Подякував: 25 раз.
Подякували: 74 раз.
 
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  #<1 ... 1959196019611962
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