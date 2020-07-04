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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 05 лип, 2020 12:22
Так это - не между банками, а внутри одного банка (формально - Универсал).
Потому и вопрос
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mustbe
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Додано: Нед 05 лип, 2020 12:37
mustbe
а чеб в поддержке мони не спросить, мо подсобят
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Нед 05 лип, 2020 12:41
Не, оба саппорта говорят, что нельзя, только в кедах.
Ладно, жаль, проехали
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mustbe
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Додано: Нед 05 лип, 2020 12:56
mustbe написав:
Можно ли как-то перекинуть доллары со своего счёта в Уни на свой счёт в Моно ?
Желательно - удалённо, не свифтом, без комиса
долоры тока кедами перекидывать. гривна идёт всеми каналами быстро и бесплатно
така ось фигня внутри универсала творится
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Son of Sun
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Додано: Нед 05 лип, 2020 13:13
greenozon написав:
таке взагалі буває?...
не певний що окрім свіфта валюту можна ганяти між банками в БСУ, якщо можна, то як?
Зараз то напевне що ні, але до 2017 року валюта між #зеленелайно та а-банком без проблем ганялась в п24 (картки а-банку в ньому було видно). Навіть коли в середині грудня в #зеленелайно вже зайшла ТА можна було без проблем наявну валюту перекинути від гріха подалі до братків. Так що в житті буває по усякому.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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Додано: Нед 05 лип, 2020 13:59
Stargazer212 написав:
В эпицентре в Киеве на Петровке выдают талоны на скидку на КЛО, на Глуско, говорят, никогда не было у них. Сегодня делал там покупку. Так што так как-то. Но «плюс» поставлю)
Я в провинции живу. У нас КЛО нет. Может поэтому?
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rollo
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