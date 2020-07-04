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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1960196119621963

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 77
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
6%
5
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
32
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
31
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 12:22

Так это - не между банками, а внутри одного банка (формально - Универсал).
Потому и вопрос
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 12:37

mustbe а чеб в поддержке мони не спросить, мо подсобят :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 12:41

Не, оба саппорта говорят, что нельзя, только в кедах.
Ладно, жаль, проехали
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 12:56

  mustbe написав:Можно ли как-то перекинуть доллары со своего счёта в Уни на свой счёт в Моно ?
Желательно - удалённо, не свифтом, без комиса

долоры тока кедами перекидывать. гривна идёт всеми каналами быстро и бесплатно
така ось фигня внутри универсала творится
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 13:13

Re: Monobank

  greenozon написав:таке взагалі буває?...
не певний що окрім свіфта валюту можна ганяти між банками в БСУ, якщо можна, то як?
Зараз то напевне що ні, але до 2017 року валюта між #зеленелайно та а-банком без проблем ганялась в п24 (картки а-банку в ньому було видно). Навіть коли в середині грудня в #зеленелайно вже зайшла ТА можна було без проблем наявну валюту перекинути від гріха подалі до братків. Так що в житті буває по усякому.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 лип, 2020 13:59

  Stargazer212 написав:В эпицентре в Киеве на Петровке выдают талоны на скидку на КЛО, на Глуско, говорят, никогда не было у них. Сегодня делал там покупку. Так што так как-то. Но «плюс» поставлю)

Я в провинции живу. У нас КЛО нет. Может поэтому? :(
rollo
 
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