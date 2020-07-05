greenozon написав:таке взагалі буває?... не певний що окрім свіфта валюту можна ганяти між банками в БСУ, якщо можна, то як?
Зараз то напевне що ні, але до 2017 року валюта між #зеленелайно та а-банком без проблем ганялась в п24 (картки а-банку в ньому було видно). Навіть коли в середині грудня в #зеленелайно вже зайшла ТА можна було без проблем наявну валюту перекинути від гріха подалі до братків. Так що в житті буває по усякому.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
greenozon написав:таке взагалі буває?... не певний що окрім свіфта валюту можна ганяти між банками в БСУ, якщо можна, то як?
Зараз то напевне що ні, але до 2017 року валюта між #зеленелайно та а-банком без проблем ганялась в п24 (картки а-банку в ньому було видно). Навіть коли в середині грудня в #зеленелайно вже зайшла ТА можна було без проблем наявну валюту перекинути від гріха подалі до братків. Так що в житті буває по усякому.
тут згідний 100% але то швидке виняток ніж правило (оба банки використовували той же ІБ) навіть пригадую коли в П24 були видні картки АБ (чи навпаки) і можна було багато цікавого робити!