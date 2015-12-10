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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 лип, 2020 12:49
pavyak написав:
Моня обозвал его рестораном.
Ну по MCC в выписке monobank можно было сразу увидеть, это monobank киоск обозвал рестораном или он и у других будет рестораном. Но, ИМХО, в данном случае было очень маловероятно, чтобы это только monobank его так назвал.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
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Додано: Пон 06 лип, 2020 13:31
pavyak написав:
Поставили терминал в овощной киоск около дома. Моня обозвал его рестораном. Думал что только он выеживается, но проверил Форвардом, тоже ресторан. так что будем рубать Коко в этом месяце.
Шож там за овощи такие, шо прям рубать
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