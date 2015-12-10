Ну по MCC в выписке monobank можно было сразу увидеть, это monobank киоск обозвал рестораном или он и у других будет рестораном. Но, ИМХО, в данном случае было очень маловероятно, чтобы это только monobank его так назвал.
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Додано: Пон 06 лип, 2020 12:49
Re: Monobank
Ну по MCC в выписке monobank можно было сразу увидеть, это monobank киоск обозвал рестораном или он и у других будет рестораном. Но, ИМХО, в данном случае было очень маловероятно, чтобы это только monobank его так назвал.
Додано: Пон 06 лип, 2020 13:31
Шож там за овощи такие, шо прям рубать
Додано: Пон 06 лип, 2020 14:14
Да, бывает такое, у меня местную наливайку Альфа назвала продуктами, а не винный магазин
Кешбечные карты!
Додано: Пон 06 лип, 2020 15:24
Сьогодні помітив цікаву штуку з МСС по новій категорії Фастфуд.
У поточному місяці вибрав Фастфуд і Продукти.
У проводках Моні в додатку покупка проходить по старому як "кафе і ресторани" + дає фастфудівські 4% КБ (раніше у цих самих точках йшло саме як "К і Р".
Напрошується думка, що покупки індексуються й надалі по МСС "КіР", хоча відсотки за капають по "Фастфуд".
Сумбурно трохи написав, але суть ніби зрозуміла
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