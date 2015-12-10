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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 лип, 2020 12:49
pavyak написав:
Моня обозвал его рестораном.
Ну по MCC в выписке monobank можно было сразу увидеть, это monobank киоск обозвал рестораном или он и у других будет рестораном. Но, ИМХО, в данном случае было очень маловероятно, чтобы это только monobank его так назвал.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк, 12% на остаток)
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Додано: Пон 06 лип, 2020 13:31
pavyak написав:
Поставили терминал в овощной киоск около дома. Моня обозвал его рестораном. Думал что только он выеживается, но проверил Форвардом, тоже ресторан. так что будем рубать Коко в этом месяце.
Шож там за овощи такие, шо прям рубать
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Додано: Пон 06 лип, 2020 14:14
Да, бывает такое, у меня местную наливайку Альфа назвала продуктами, а не винный магазин
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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Додано: Пон 06 лип, 2020 14:15
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Пон 06 лип, 2020 15:24
Сьогодні помітив цікаву штуку з МСС по новій категорії Фастфуд.
У поточному місяці вибрав Фастфуд і Продукти.
У проводках Моні в додатку покупка проходить по старому як "кафе і ресторани" + дає фастфудівські 4% КБ (раніше у цих самих точках йшло саме як "К і Р".
Напрошується думка, що покупки індексуються й надалі по МСС "КіР", хоча відсотки за капають по "Фастфуд".
Сумбурно трохи написав, але суть ніби зрозуміла
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stas_rst
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Додано: Пон 06 лип, 2020 15:48
stas_rst написав:
Сьогодні помітив цікаву штуку з МСС по новій категорії Фастфуд.
У поточному місяці вибрав Фастфуд і Продукти.
У проводках Моні в додатку покупка проходить по старому як "кафе і ресторани" + дає фастфудівські 4% КБ (раніше у цих самих точках йшло саме як "К і Р".
Напрошується думка, що покупки індексуються й надалі по МСС "КіР", хоча відсотки за капають по "Фастфуд".
Сумбурно трохи написав, але суть ніби зрозуміла
Понятно, шо ЗагонЩЫк обрезал категорию "К і Р" до Фастфуда
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 06 лип, 2020 15:49
clientage так он наоборот написал,что неудачно они переименовали
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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Додано: Пон 06 лип, 2020 15:55
omb написав:clientage
так он наоборот написал,что неудачно они переименовали
Они и непереименовывали, они просто поХерИли новую категорию
Девочка у чате никак не могла вЪехать, шо за новая категория у них ФастФуДт... ото када вЪедит, тада може и поменяют
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 06 лип, 2020 16:02
Вопрос по Банке: если её "разбить" до достижения нужной суммы - будут ли начислены проценты вообще (должны как бы падать в Банку ежемесячно)? Или будет, как в приватовской копилке?
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