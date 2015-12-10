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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1962196319641965>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 77
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
6%
5
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
32
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
31
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 12:49

Re: Monobank

  pavyak написав:Моня обозвал его рестораном.

Ну по MCC в выписке monobank можно было сразу увидеть, это monobank киоск обозвал рестораном или он и у других будет рестораном. Но, ИМХО, в данном случае было очень маловероятно, чтобы это только monobank его так назвал.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк, 12% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 13:31

  pavyak написав:Поставили терминал в овощной киоск около дома. Моня обозвал его рестораном. Думал что только он выеживается, но проверил Форвардом, тоже ресторан. так что будем рубать Коко в этом месяце.

Шож там за овощи такие, шо прям рубать :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 14:14

Да, бывает такое, у меня местную наливайку Альфа назвала продуктами, а не винный магазин :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 15:24

Сьогодні помітив цікаву штуку з МСС по новій категорії Фастфуд.
У поточному місяці вибрав Фастфуд і Продукти.
У проводках Моні в додатку покупка проходить по старому як "кафе і ресторани" + дає фастфудівські 4% КБ (раніше у цих самих точках йшло саме як "К і Р".
Напрошується думка, що покупки індексуються й надалі по МСС "КіР", хоча відсотки за капають по "Фастфуд".
Сумбурно трохи написав, але суть ніби зрозуміла :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 15:48

  stas_rst написав:Сьогодні помітив цікаву штуку з МСС по новій категорії Фастфуд.
У поточному місяці вибрав Фастфуд і Продукти.
У проводках Моні в додатку покупка проходить по старому як "кафе і ресторани" + дає фастфудівські 4% КБ (раніше у цих самих точках йшло саме як "К і Р".
Напрошується думка, що покупки індексуються й надалі по МСС "КіР", хоча відсотки за капають по "Фастфуд".
Сумбурно трохи написав, але суть ніби зрозуміла :)

Понятно, шо ЗагонЩЫк обрезал категорию "К і Р" до Фастфуда :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 15:49

clientage так он наоборот написал,что неудачно они переименовали
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 15:55

  omb написав:clientage так он наоборот написал,что неудачно они переименовали

Они и непереименовывали, они просто поХерИли новую категорию :mrgreen:
Девочка у чате никак не могла вЪехать, шо за новая категория у них ФастФуДт... ото када вЪедит, тада може и поменяют :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 16:02

Re: Monobank

Вопрос по Банке: если её "разбить" до достижения нужной суммы - будут ли начислены проценты вообще (должны как бы падать в Банку ежемесячно)? Или будет, как в приватовской копилке?
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 17:42

  dr_morgenstern написав:Вопрос по Банке: если её "разбить" до достижения нужной суммы - будут ли начислены проценты вообще (должны как бы падать в Банку ежемесячно)? Или будет, как в приватовской копилке?

Проценты выплачиваются в день разбития насколько я понял из опыта.То есть при разбитии оно посчитает проценты на день разбития и выплатит вместе с основной суммой
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