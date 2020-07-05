Ну может рубать и громко сказано, но данное обстоятельство впервые сняло эту карту с полки.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 лип, 2020 17:48
Ну может рубать и громко сказано, но данное обстоятельство впервые сняло эту карту с полки.
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