Ну может рубать и громко сказано, но данное обстоятельство впервые сняло эту карту с полки.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 лип, 2020 17:48
Ну может рубать и громко сказано, но данное обстоятельство впервые сняло эту карту с полки.
Додано: Пон 06 лип, 2020 19:28
Швидше за все, у точки стоїть МСС 5814, який в моні проходить як "Фастфуд" - багато не фастфудних закладів мають цю категорію, подивіться у вашу виписку. В мене, наприклад, так позначено деякі кав'ярні та бари.
Зараз переглядають цей форум: Alien, guntherhouse777, kostya77, liliya_logical, sens, Slx, vitaliy1111, WachtAmRhein, Вкладчик1234 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|