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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1963196419651966>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 77
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
6%
5
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
32
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
31
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 17:48

  Stringer написав:
  pavyak написав:Поставили терминал в овощной киоск около дома. Моня обозвал его рестораном. Думал что только он выеживается, но проверил Форвардом, тоже ресторан. так что будем рубать Коко в этом месяце.

Шож там за овощи такие, шо прям рубать :mrgreen:

Ну может рубать и громко сказано, но данное обстоятельство впервые сняло эту карту с полки.
pavyak
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 19:28

  stas_rst написав:Сьогодні помітив цікаву штуку з МСС по новій категорії Фастфуд.
У поточному місяці вибрав Фастфуд і Продукти.
У проводках Моні в додатку покупка проходить по старому як "кафе і ресторани" + дає фастфудівські 4% КБ (раніше у цих самих точках йшло саме як "К і Р".
Напрошується думка, що покупки індексуються й надалі по МСС "КіР", хоча відсотки за капають по "Фастфуд".
Сумбурно трохи написав, але суть ніби зрозуміла :)

Швидше за все, у точки стоїть МСС 5814, який в моні проходить як "Фастфуд" - багато не фастфудних закладів мають цю категорію, подивіться у вашу виписку. В мене, наприклад, так позначено деякі кав'ярні та бари.
  • 75 грн. за оформление карты "monobank" - https://monobank.ua/r/mY8F
sauvignon
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 10:18

Вывод из моно без комиссии

Есть ли какие-то ограничения по сумме в месяц, которая переводится по полным реквизитам на счет физ лица?
khachapurko
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 10:25

  khachapurko написав:Есть ли какие-то ограничения по сумме в месяц, которая переводится по полным реквизитам на счет физ лица?

Нет никаких ограничений.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • UK, EU та PL рахунки в TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 10:28

vitaliy_berdinskikh т.е. даже комиссия не появляется после превышения какого-то порога по сумме в месяц? Спасибо
khachapurko
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 10:49

  khachapurko написав:vitaliy_berdinskikh т.е. даже комиссия не появляется после превышения какого-то порога по сумме в месяц? Спасибо

Какая комиссия, где Вы её нашли?

Черная карта: Платіж на рахунок єдиних реквізитів будь-якого
українського банку або на рахунок фізичної особи
будь-якого українського банку
– Безкоштовно за рахунок власних коштів
– 4% за рахунок кредитних коштів
Белая карта: Переказ з картки на картку або поточний рахунок
фіз. особи в іншому українському банку (платіж по
Україні) - Безкоштовно
Желтая карта: Переказ з картки на картку або поточний рахунок
фіз. особи в іншому українському банку (платіж по
Україні) - Безкоштовно

Комиссия и лимит бесплатных переводов 10000/20000 - это только для платежей на счета юрлиц.
https://www.monobank.ua/rates
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • UK, EU та PL рахунки в TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлень: 806
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 22:39

Подскажите, Монобанк на сегодня все еще начисляет на остаток по черной карте 10%? Или тоже "порезал" ставки, как и все остальные?
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 22:44

  vitaliy_berdinskikh написав:
  khachapurko написав:vitaliy_berdinskikh т.е. даже комиссия не появляется после превышения какого-то порога по сумме в месяц? Спасибо

Какая комиссия, где Вы её нашли?

Черная карта: Платіж на рахунок єдиних реквізитів будь-якого
українського банку або на рахунок фізичної особи
будь-якого українського банку
– Безкоштовно за рахунок власних коштів
– 4% за рахунок кредитних коштів
Белая карта: Переказ з картки на картку або поточний рахунок
фіз. особи в іншому українському банку (платіж по
Україні) - Безкоштовно
Желтая карта: Переказ з картки на картку або поточний рахунок
фіз. особи в іншому українському банку (платіж по
Україні) - Безкоштовно

Комиссия и лимит бесплатных переводов 10000/20000 - это только для платежей на счета юрлиц.
https://www.monobank.ua/rates


Не совсем так - на 2620 без комиссии, на депозиты физлиц 2630 с комиссией, но об этом моно скромно умалчивает в своих тарифах.

  Anadonta написав:Подскажите, Монобанк на сегодня все еще начисляет на остаток по черной карте 10%? Или тоже "порезал" ставки, как и все остальные?


Начисляет
antey718
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 23:32

Re: Monobank

  antey718 написав:Не совсем так - на 2620 без комиссии, на депозиты физлиц 2630 с комиссией
Ну, не даром все топ-менеджеры того :mrgreen: Правильной национальности. Блин.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • UK, EU та PL рахунки в TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 23:32

  Anadonta написав:Подскажите, Монобанк на сегодня все еще начисляет на остаток по черной карте 10%? Или тоже "порезал" ставки, как и все остальные?

Да, как ни странно, но 10% всё ещё держит.
Adast
 
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