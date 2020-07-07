pavyak написав:Поставили терминал в овощной киоск около дома. Моня обозвал его рестораном. Думал что только он выеживается, но проверил Форвардом, тоже ресторан. так что будем рубать Коко в этом месяце.
Шож там за овощи такие, шо прям рубать
Ну может рубать и громко сказано, но данное обстоятельство впервые сняло эту карту с полки.
stas_rst написав:Сьогодні помітив цікаву штуку з МСС по новій категорії Фастфуд. У поточному місяці вибрав Фастфуд і Продукти. У проводках Моні в додатку покупка проходить по старому як "кафе і ресторани" + дає фастфудівські 4% КБ (раніше у цих самих точках йшло саме як "К і Р". Напрошується думка, що покупки індексуються й надалі по МСС "КіР", хоча відсотки за капають по "Фастфуд". Сумбурно трохи написав, але суть ніби зрозуміла
Швидше за все, у точки стоїть МСС 5814, який в моні проходить як "Фастфуд" - багато не фастфудних закладів мають цю категорію, подивіться у вашу виписку. В мене, наприклад, так позначено деякі кав'ярні та бари.
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khachapurko написав:vitaliy_berdinskikh т.е. даже комиссия не появляется после превышения какого-то порога по сумме в месяц? Спасибо
Какая комиссия, где Вы её нашли?
Черная карта: Платіж на рахунок єдиних реквізитів будь-якого українського банку або на рахунок фізичної особи будь-якого українського банку – Безкоштовно за рахунок власних коштів – 4% за рахунок кредитних коштів Белая карта: Переказ з картки на картку або поточний рахунок фіз. особи в іншому українському банку (платіж по Україні) - Безкоштовно Желтая карта: Переказ з картки на картку або поточний рахунок фіз. особи в іншому українському банку (платіж по Україні) - Безкоштовно
khachapurko написав:vitaliy_berdinskikh т.е. даже комиссия не появляется после превышения какого-то порога по сумме в месяц? Спасибо
Какая комиссия, где Вы её нашли?
Черная карта: Платіж на рахунок єдиних реквізитів будь-якого українського банку або на рахунок фізичної особи будь-якого українського банку – Безкоштовно за рахунок власних коштів – 4% за рахунок кредитних коштів Белая карта: Переказ з картки на картку або поточний рахунок фіз. особи в іншому українському банку (платіж по Україні) - Безкоштовно Желтая карта: Переказ з картки на картку або поточний рахунок фіз. особи в іншому українському банку (платіж по Україні) - Безкоштовно