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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1963196419651966

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 77
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
6%
5
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
32
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
31
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 23:34

  vitaliy_berdinskikh написав:
  khachapurko написав:Есть ли какие-то ограничения по сумме в месяц, которая переводится по полным реквизитам на счет физ лица?

Нет никаких ограничений.

Вклад , если пополнить по реквизитам ,на сумму пополнения также будет 0,6% или только на первоначальное открытие ?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 23:43

  sens написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  khachapurko написав:Есть ли какие-то ограничения по сумме в месяц, которая переводится по полным реквизитам на счет физ лица?

Нет никаких ограничений.

Вклад , если пополнить по реквизитам ,на сумму пополнения также будет 0,6% или только на первоначальное открытие ?

Если на вход в Монобанк, не важно карту или депозит - со стороны Монобанка никаких ограничений нет (кроме лимитов финмона, но то отдельный вопрос ибо не связан с комиссиями, а с происхождением средств).

Если на выход то как подсказывает коллега - с перевода на депозитный счёт возьмут комиссию. С перевода на карточный/текущий не возьмут.
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vitaliy_berdinskikh
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