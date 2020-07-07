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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 лип, 2020 23:34
vitaliy_berdinskikh написав: khachapurko написав:
Есть ли какие-то ограничения по сумме в месяц, которая переводится по полным реквизитам на счет физ лица?
Нет никаких ограничений.
Вклад , если пополнить по реквизитам ,на сумму пополнения также будет 0,6% или только на первоначальное открытие ?
никому не верю
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Додано: Вів 07 лип, 2020 23:43
sens написав: vitaliy_berdinskikh написав: khachapurko написав:
Есть ли какие-то ограничения по сумме в месяц, которая переводится по полным реквизитам на счет физ лица?
Нет никаких ограничений.
Вклад , если пополнить по реквизитам ,на сумму пополнения также будет 0,6% или только на первоначальное открытие ?
Если на вход в Монобанк, не важно карту или депозит - со стороны Монобанка никаких ограничений нет (кроме лимитов финмона, но то отдельный вопрос ибо не связан с комиссиями, а с происхождением средств).
Если на выход то как подсказывает коллега
- с перевода на депозитный счёт возьмут комиссию. С перевода на карточный/текущий не возьмут.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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