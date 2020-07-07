Вклад , если пополнить по реквизитам ,на сумму пополнения также будет 0,6% или только на первоначальное открытие ?
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Додано: Вів 07 лип, 2020 23:34
Вклад , если пополнить по реквизитам ,на сумму пополнения также будет 0,6% или только на первоначальное открытие ?
никому не верю
Додано: Вів 07 лип, 2020 23:43
Если на вход в Монобанк, не важно карту или депозит - со стороны Монобанка никаких ограничений нет (кроме лимитов финмона, но то отдельный вопрос ибо не связан с комиссиями, а с происхождением средств).
Если на выход то как подсказывает коллега - с перевода на депозитный счёт возьмут комиссию. С перевода на карточный/текущий не возьмут.
Mind the gap.
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Додано: Вів 07 лип, 2020 23:58
Если срок пополняемого вклада в Моне от трёх месяцев до года, то за пополнение его по реквизитам СЕПом, Моня начислит 0,6% кешбэка за каждое такое пополнение
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Додано: Сер 08 лип, 2020 06:36
Вклад , если пополнить по реквизитам ,на сумму пополнения также будет 0,6% или только на первоначальное открытие ?[/quote]
Если срок пополняемого вклада в Моне от трёх месяцев до года, то за пополнение его по реквизитам СЕПом, Моня начислит 0,6% кешбэка за каждое такое пополнение[/quote]
Количество вкладов есть такой лимит - ?
Я так понимаю деньги ВЫГОДНЕЕ в кассе универсала снять наличными,зайти в соседний Аваль, пополнить свой счёт без комиссии и далее пополнить по реквизитам без комиссии свой вклад в Моно(Универсале),и получить 0,6 процента от суммы? А сколько за 1 месяц Моно отдает кешбеком за пополнение вклада ( больше 1200 ) ??
никому не верю
Додано: Сер 08 лип, 2020 08:51
Re: Monobank
Схема рабочая, не только Аваль если что
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