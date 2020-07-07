Додано: Сер 08 лип, 2020 06:36

vitaliy_berdinskikh написав: khachapurko написав: Есть ли какие-то ограничения по сумме в месяц, которая переводится по полным реквизитам на счет физ лица? Есть ли какие-то ограничения по сумме в месяц, которая переводится по полным реквизитам на счет физ лица?

Нет никаких ограничений. Нет никаких ограничений.

Вклад , если пополнить по реквизитам ,на сумму пополнения также будет 0,6% или только на первоначальное открытие ?

Если срок пополняемого вклада в Моне от трёх месяцев до года, то за пополнение его по реквизитам СЕПом, Моня начислит 0,6% кешбэка за каждое такое пополнение

[/quote][/quote]Количество вкладов есть такой лимит - ?Я так понимаю деньгив кассе универсала снять наличными,зайти в соседний Аваль, пополнить свой счёт без комиссии и далеесвой вклад в Моно(Универсале),и? А сколько за 1 месяцза пополнение вклада () ??