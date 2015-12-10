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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1964196519661967>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 77
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
6%
5
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
32
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
31
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 23:34

  vitaliy_berdinskikh написав:
  khachapurko написав:Есть ли какие-то ограничения по сумме в месяц, которая переводится по полным реквизитам на счет физ лица?

Нет никаких ограничений.

Вклад , если пополнить по реквизитам ,на сумму пополнения также будет 0,6% или только на первоначальное открытие ?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 23:43

  sens написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  khachapurko написав:Есть ли какие-то ограничения по сумме в месяц, которая переводится по полным реквизитам на счет физ лица?

Нет никаких ограничений.

Вклад , если пополнить по реквизитам ,на сумму пополнения также будет 0,6% или только на первоначальное открытие ?

Если на вход в Монобанк, не важно карту или депозит - со стороны Монобанка никаких ограничений нет (кроме лимитов финмона, но то отдельный вопрос ибо не связан с комиссиями, а с происхождением средств).

Если на выход то как подсказывает коллега - с перевода на депозитный счёт возьмут комиссию. С перевода на карточный/текущий не возьмут.
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 23:58

  sens написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  khachapurko написав:Есть ли какие-то ограничения по сумме в месяц, которая переводится по полным реквизитам на счет физ лица?

Нет никаких ограничений.

Вклад , если пополнить по реквизитам ,на сумму пополнения также будет 0,6% или только на первоначальное открытие ?

Если срок пополняемого вклада в Моне от трёх месяцев до года, то за пополнение его по реквизитам СЕПом, Моня начислит 0,6% кешбэка за каждое такое пополнение
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 06:36

  vitaliy_berdinskikh написав:
  khachapurko написав:Есть ли какие-то ограничения по сумме в месяц, которая переводится по полным реквизитам на счет физ лица?

Нет никаких ограничений.

Вклад , если пополнить по реквизитам ,на сумму пополнения также будет 0,6% или только на первоначальное открытие ?[/quote]
Если срок пополняемого вклада в Моне от трёх месяцев до года, то за пополнение его по реквизитам СЕПом, Моня начислит 0,6% кешбэка за каждое такое пополнение[/quote]
Количество вкладов есть такой лимит - ?
Я так понимаю деньги ВЫГОДНЕЕ в кассе универсала снять наличными,зайти в соседний Аваль, пополнить свой счёт без комиссии и далее пополнить по реквизитам без комиссии свой вклад в Моно(Универсале),и получить 0,6 процента от суммы? А сколько за 1 месяц Моно отдает кешбеком за пополнение вклада ( больше 1200 ) ??
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 08:51

Re: Monobank

  sens написав:Я так понимаю деньги ВЫГОДНЕЕ в кассе универсала снять наличными,зайти в соседний Аваль, пополнить свой счёт без комиссии и далее пополнить по реквизитам без комиссии свой вклад в Моно(Универсале),и получить 0,6 процента от суммы?

Схема рабочая, не только Аваль если что :)
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 09:22

  ukrprom2014 написав:
  sens написав:Я так понимаю деньги ВЫГОДНЕЕ в кассе универсала снять наличными,зайти в соседний Аваль, пополнить свой счёт без комиссии и далее пополнить по реквизитам без комиссии свой вклад в Моно(Универсале),и получить 0,6 процента от суммы?

Схема рабочая, не только Аваль если что :)

Уже вопрос о сумме кешбека в месяц,и второе - когда закончатся вклады 13+%,то можно будет загонять в моно
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 11:05

Re: Monobank

Добрый день, подскажите в приложении Монобанка привязваю карты Пивденного, Приватбанка и Укргазбанка и пополняю карту Монобанка. При таком пополнении Пивденный и Приват комиссию не берут, а Укргазбанк берет. С чем это связано? По идее за такие платежи банки должны брать комиссии, но тут я думаю есть какие либо договоренности между банками. Если ли список такой банков с которыми Монобанк договорился проводить перевод денег с карты на карту в приложении Моно без комиссии?
Joshu_A
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 11:12

  Joshu_A написав:Добрый день, подскажите в приложении Монобанка привязваю карты Пивденного, Приватбанка и Укргазбанка и пополняю карту Монобанка. При таком пополнении Пивденный и Приват комиссию не берут, а Укргазбанк берет. С чем это связано? По идее за такие платежи банки должны брать комиссии, но тут я думаю есть какие либо договоренности между банками. Если ли список такой банков с которыми Монобанк договорился проводить перевод денег с карты на карту в приложении Моно без комиссии?

На зарплатную,пенсионную или социальную карту нецелевые будут с комиссией
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 11:14

Re: Monobank

  Joshu_A написав:При таком пополнении Пивденный и Приват комиссию не берут, а Укргазбанк берет. С чем это связано? По идее за такие платежи банки должны брать комиссии, но тут я думаю есть какие либо договоренности между банками.

С условиями для карты-получателя. Так Приват при переводе на Уни комиссию не берет, а при переводе на КДВ берет.
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 11:22

  sens написав:На зарплатную,пенсионную или социальную карту нецелевые будут с комиссией


ничего не понял, я привязываю карты других банков в приложении Монобанка и пополняю карту Монобанка с этих привязанных карт. Пивденний и Приват за это не берут комиссию. Укргазбанк берет. Вот в чем вопрос. Пивденний и Укргазбанк карты это зарплатные карты.
Joshu_A
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