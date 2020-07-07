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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 лип, 2020 11:24
Joshu_A, Приват, как бы, комиссию должен брать. Возможно, ребята с моно прикрутили другой MCC для стягивания денег с таких карт...
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Додано: Сер 08 лип, 2020 12:16
Joshu_A написав: sens написав:
На зарплатную,пенсионную или социальную карту нецелевые будут с комиссией
ничего не понял, я привязываю карты других банков в приложении Монобанка и пополняю карту Монобанка с этих привязанных карт. Пивденний и Приват за это не берут комиссию. Укргазбанк берет. Вот в чем вопрос. Пивденний и Укргазбанк карты это зарплатные карты.
изучите условия по тарифам,банков которые берут комиссию-например Укргаз. У меня в укргаз карта Про запас 1 год , на нее зачисления с Моно = 0, зп карты в УГБ не имею
никому не верю
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sens
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Додано: Сер 08 лип, 2020 12:34
неужели приват не берет?
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Додано: Сер 08 лип, 2020 12:50
Укргазбанк берет комиссию с зарплатой карты при переводе.
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andreyiskra
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Додано: Сер 08 лип, 2020 13:27
Joshu_A написав:
С чем это связано?
С желанием банков заработать и удержать деньги в своём банке
Joshu_A написав:
Если ли список такой банков с которыми Монобанк договорился проводить перевод денег с карты на карту в приложении Моно без комиссии?
Нету, потому что Монобанк ни с кем не договораливался. У украинских банков вообще нет практики устанавливать индивидуальные тарифы на переводы в конкретные банки: комиссия или есть для всех банков или её нет и зависит это только от "жадности" банка.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Сер 08 лип, 2020 13:35
vitaliy_berdinskikh написав:
У украинских банков вообще нет практики устанавливать индивидуальные тарифы на переводы в конкретные банки: комиссия или есть для всех банков или её нет - зависит только от жадности банка.
Ну да, конечно
. И именно потому что никто не устанавливает "индивидуальные тарифы" у привата есть несколько "тропинок" - платежей на конкретные банки, тарифы по которым как раз индивидуальные (т.е. абсолютно отличаются от тарифов при платежах на другие банки)
И если брать Моню то он тоже по тарифам ни с кем не договаривается. Совсем
. И именно поэтому в А-банке (а недавно и в Тасе) можно свой вклад в Монобанке получить абсолютно бесплатно.
Так что индивидуальные тарифы по операциям клиентов при использовании разных банков были, есть и будут.
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55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Сер 08 лип, 2020 13:37
Flamingo написав:
И если брать Моню то он тоже по тарифам ни с кем не договаривается. Совсем . И именно поэтому в А-банке (а недавно и в Тасе) можно свой вклад в Монобанке получить абсолютно бесплатно.
Речь шла об обычном платеже, а не о каком-то действии в рамках партнерской программы который прямо объявлен банком с указанием перечней парнтеров.
У тебя есть примеры когда перевод со счёта банка Ч в Монобанк эксплюзивно не имеет комиссии и при этом банки никак не заявляют об установлении партнерских отношений в части таких платежей?
Flamingo написав:
Так что индивидуальные тарифы по операциям клиентов при использовании разных банков были, есть и будут.
Ты вопрос человека прочти, он вообще о другом говорит.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- UK, EU та PL рахунки в TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
- Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
-
vitaliy_berdinskikh
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