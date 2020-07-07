Додано: Сер 08 лип, 2020 13:35

vitaliy_berdinskikh написав: У украинских банков вообще нет практики устанавливать индивидуальные тарифы на переводы в конкретные банки: комиссия или есть для всех банков или её нет - зависит только от жадности банка. У украинских банков вообще нет практики устанавливать индивидуальные тарифы на переводы в конкретные банки: комиссия или есть для всех банков или её нет - зависит только от жадности банка.

Ну да, конечно. И именно потому что никто не устанавливает "индивидуальные тарифы" у привата есть несколько "тропинок" - платежей на конкретные банки, тарифы по которым как раз индивидуальные (т.е. абсолютно отличаются от тарифов при платежах на другие банки)И если брать Моню то он тоже по тарифам ни с кем не договаривается. Совсем. И именно поэтому в А-банке (а недавно и в Тасе) можно свой вклад в Монобанке получить абсолютно бесплатно.Так что индивидуальные тарифы по операциям клиентов при использовании разных банков были, есть и будут.