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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1965196619671968>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 77
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
6%
5
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
32
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
31
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 11:24

Re: Monobank

Joshu_A, Приват, как бы, комиссию должен брать. Возможно, ребята с моно прикрутили другой MCC для стягивания денег с таких карт...
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 12:16

  Joshu_A написав:
  sens написав:На зарплатную,пенсионную или социальную карту нецелевые будут с комиссией


ничего не понял, я привязываю карты других банков в приложении Монобанка и пополняю карту Монобанка с этих привязанных карт. Пивденний и Приват за это не берут комиссию. Укргазбанк берет. Вот в чем вопрос. Пивденний и Укргазбанк карты это зарплатные карты.
изучите условия по тарифам,банков которые берут комиссию-например Укргаз. У меня в укргаз карта Про запас 1 год , на нее зачисления с Моно = 0, зп карты в УГБ не имею
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 12:34

неужели приват не берет?
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 12:50

Укргазбанк берет комиссию с зарплатой карты при переводе.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 13:27

Re: Monobank

  Joshu_A написав:С чем это связано?

С желанием банков заработать и удержать деньги в своём банке
  Joshu_A написав:Если ли список такой банков с которыми Монобанк договорился проводить перевод денег с карты на карту в приложении Моно без комиссии?

Нету, потому что Монобанк ни с кем не договораливался. У украинских банков вообще нет практики устанавливать индивидуальные тарифы на переводы в конкретные банки: комиссия или есть для всех банков или её нет и зависит это только от "жадности" банка.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • UK, EU та PL рахунки в TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 13:35

  vitaliy_berdinskikh написав:У украинских банков вообще нет практики устанавливать индивидуальные тарифы на переводы в конкретные банки: комиссия или есть для всех банков или её нет - зависит только от жадности банка.

Ну да, конечно ;). И именно потому что никто не устанавливает "индивидуальные тарифы" у привата есть несколько "тропинок" - платежей на конкретные банки, тарифы по которым как раз индивидуальные (т.е. абсолютно отличаются от тарифов при платежах на другие банки) :mrgreen:
И если брать Моню то он тоже по тарифам ни с кем не договаривается. Совсем ;). И именно поэтому в А-банке (а недавно и в Тасе) можно свой вклад в Монобанке получить абсолютно бесплатно.
Так что индивидуальные тарифы по операциям клиентов при использовании разных банков были, есть и будут. :twisted:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 13:37

Re: Monobank

  Flamingo написав:И если брать Моню то он тоже по тарифам ни с кем не договаривается. Совсем . И именно поэтому в А-банке (а недавно и в Тасе) можно свой вклад в Монобанке получить абсолютно бесплатно.

Речь шла об обычном платеже, а не о каком-то действии в рамках партнерской программы который прямо объявлен банком с указанием перечней парнтеров.

У тебя есть примеры когда перевод со счёта банка Ч в Монобанк эксплюзивно не имеет комиссии и при этом банки никак не заявляют об установлении партнерских отношений в части таких платежей?
  Flamingo написав:Так что индивидуальные тарифы по операциям клиентов при использовании разных банков были, есть и будут.

Ты вопрос человека прочти, он вообще о другом говорит.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • UK, EU та PL рахунки в TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 13:48

Моно я привел просто для примера индивидуальных условий для разных банков. Основной упор мной делался на платежи с привата - там как раз обычные платежи делающиеся в п24 через меню "платежи". И там есть несколько "индивидуальных" тарифов с разными банками юр.лицами. Если такое есть то ваша фраза:
  vitaliy_berdinskikh написав:У украинских банков вообще нет практики устанавливать индивидуальные тарифы на переводы в конкретные банки: комиссия или есть для всех банков или её нет - зависит только от жадности банка.
- не соответствует действительности, о чем я и написал.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 13:52

Re: Monobank

Сегодня при обмене евро с фоп счета в моно курс 30.1, в привате 30.25, межбанк 30.4.
Понятно теперь почему для фоп всё бесплатно :)

Это вообще законно устанавливать свой курс обмена и не допускать клиента на межбанк?

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renegade
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 13:57

Re: Monobank

Твой пример не соответствует вопросу который был задан: есть ли договоренности между банками в следствие которых перевод со счёта одного банка А на счёт другого банка Б имеет особый тариф только для этих операции отличный от общего тарифа для переводов банка А.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • UK, EU та PL рахунки в TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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