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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 лип, 2020 14:04
Набрал поп-корна, наблюдаю )
Додано: Сер 08 лип, 2020 14:05
Додано: Сер 08 лип, 2020 14:57
vitaliy_berdinskikh отвечаю иСЧо в третий и последний раз. Фраза
содержит вполне конкретное ОБОБЩАЮЩЕЕ словосочетание "вообще нет". Другими словами - данная фраза не касалась частного и конкретно случая, о котором писал ТС - она была про "ВААЩЕ" (которого нет). А такое "вообще" то как раз есть. О чем собственно я и написал.
Я - усьо. С моей стороны продолжения не будет. Попкорн, кто не доел, может забрать домой!
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Додано: Сер 08 лип, 2020 15:02
Re: Monobank
Интересно на юниорку процент на остаток на основной счет капает или на кэшбэчный? И, я так понял, процент на юниорке капает даже если у родителя есть долг по кредитке?
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