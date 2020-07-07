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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1965196619671968

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4.1 5 77
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
4%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
6%
5
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
42%
32
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
40%
31
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 14:04

Набрал поп-корна, наблюдаю )
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 14:05

  mustbe написав:Набрал поп-корна, наблюдаю )

Попкорна для сериала будет маловато
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 14:57

vitaliy_berdinskikh отвечаю иСЧо в третий и последний раз. Фраза
У украинских банков вообще нет практики устанавливать индивидуальные тарифы на переводы в конкретные банки: комиссия или есть для всех банков или её нет - зависит только от жадности банка.

содержит вполне конкретное ОБОБЩАЮЩЕЕ словосочетание "вообще нет". Другими словами - данная фраза не касалась частного и конкретно случая, о котором писал ТС - она была про "ВААЩЕ" (которого нет). А такое "вообще" то как раз есть. О чем собственно я и написал.
Я - усьо. С моей стороны продолжения не будет. Попкорн, кто не доел, может забрать домой! ;)
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 15:02

Re: Monobank

Интересно на юниорку процент на остаток на основной счет капает или на кэшбэчный? И, я так понял, процент на юниорке капает даже если у родителя есть долг по кредитке?
ol_zy
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