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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 лип, 2020 14:04
Набрал поп-корна, наблюдаю )
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mustbe
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Додано: Сер 08 лип, 2020 14:05
mustbe написав:
Набрал поп-корна, наблюдаю )
Попкорна для сериала будет маловато
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Son of Sun
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Додано: Сер 08 лип, 2020 14:57
vitaliy_berdinskikh
отвечаю иСЧо в третий и последний раз. Фраза
У украинских банков вообще нет практики устанавливать индивидуальные тарифы на переводы в конкретные банки: комиссия или есть для всех банков или её нет - зависит только от жадности банка.
содержит вполне конкретное ОБОБЩАЮЩЕЕ словосочетание "вообще нет". Другими словами - данная фраза не касалась частного и конкретно случая, о котором писал ТС - она была про "ВААЩЕ" (которого нет). А такое "вообще" то как раз есть. О чем собственно я и написал.
Я - усьо. С моей стороны продолжения не будет. Попкорн, кто не доел, может забрать домой!
50 грн./100 грн.
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Сер 08 лип, 2020 15:02
Интересно на юниорку процент на остаток на основной счет капает или на кэшбэчный? И, я так понял, процент на юниорке капает даже если у родителя есть долг по кредитке?
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ol_zy
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Додано: Сер 08 лип, 2020 15:28
ol_zy написав:
Интересно на юниорку процент на остаток на основной счет капает или на кэшбэчный? И, я так понял, процент на юниорке капает даже если у родителя есть долг по кредитке?
Если "юниорка"-это детская карта-то процент на остаток капает на основной счёт (на эту же карту.
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Додано: Сер 08 лип, 2020 16:36
ol_zy написав:
Интересно на юниорку процент на остаток на основной счет капает или на кэшбэчный? И, я так понял, процент на юниорке капает даже если у родителя есть долг по кредитке?
да, очень удобная штука эта детская карта оказалась
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Додано: Сер 08 лип, 2020 19:13
renegade написав:Это вообще законно устанавливать свой курс обмена и не допускать клиента на межбанк?
Горох взяв в заручники і не дозволяє ходити в інші банки?))
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stryzhko
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Додано: Сер 08 лип, 2020 20:52
stryzhko написав:
renegade написав:Это вообще законно устанавливать свой курс обмена и не допускать клиента на межбанк?
Горох взяв в заручники і не дозволяє ходити в інші банки?))
Коли валюта уже зайшла, то вихід лише один. Цікавіше питання, що сталося з обіцяним виводом без втрат.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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