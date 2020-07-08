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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 лип, 2020 13:41
makor06 написав: klug написав:
Коли валюта уже зайшла, то вихід лише один. Цікавіше питання, що сталося з обіцяним виводом без втрат.
Он на месте. Но снятие будет с комиссией всеравно
Если деньги срочно не нужны, то можно ведь закинуть на месячное депо и забрать потом без комиссии.
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Додано: Чет 09 лип, 2020 13:48
antey718 написав:
Если деньги срочно не нужны, то можно ведь закинуть на месячное депо и забрать потом без комиссии.
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