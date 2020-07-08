|
|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 лип, 2020 13:41
makor06 написав: klug написав:
Коли валюта уже зайшла, то вихід лише один. Цікавіше питання, що сталося з обіцяним виводом без втрат.
Он на месте. Но снятие будет с комиссией всеравно
Если деньги срочно не нужны, то можно ведь закинуть на месячное депо и забрать потом без комиссии.
-
antey718
-
-
- Повідомлень: 504
- З нами з: 03.08.13
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 лип, 2020 13:48
antey718 написав:
Если деньги срочно не нужны, то можно ведь закинуть на месячное депо и забрать потом без комиссии.
Тотоже
-
vpchelko
-
-
- Повідомлень: 291
- З нами з: 05.07.17
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 лип, 2020 14:18
vpchelko а че за кипишь, всегда ж так было сс выводом валюты
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 1628
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 108 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 лип, 2020 16:28
omb написав:vpchelko
а че за кипишь, всегда ж так было сс выводом валюты
ну речь про ФОП счета, кроме бесплатного вывода валюты на физсчета, люди хотели не только чтобы бесплатно все, а еще и курс специальный ))
-
makor06
-
-
- Повідомлень: 1244
- З нами з: 21.05.14
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 лип, 2020 17:24
Joshu_A написав: sens написав:
На зарплатную,пенсионную или социальную карту нецелевые будут с комиссией
ничего не понял, я привязываю карты других банков в приложении Монобанка и пополняю карту Монобанка с этих привязанных карт. Пивденний и Приват за это не берут комиссию. Укргазбанк берет. Вот в чем вопрос. Пивденний и Укргазбанк карты это зарплатные карты.
В каком тарифе обслуживается карта Привата, которой пополняете карту Моно (универсальная, для выплат, социальная, интернет, юниора, элитная, корпоративная)?
-
Bosstone
-
-
- Повідомлень: 1529
- З нами з: 21.04.10
- Подякував: 608 раз.
- Подякували: 164 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 лип, 2020 17:27
antey718 написав:
на депозиты физлиц 2630 с комиссией, но об этом моно скромно умалчивает в своих тарифах
пополнение депозитов без комиссии, о чем вы?
-
Bosstone
-
-
- Повідомлень: 1529
- З нами з: 21.04.10
- Подякував: 608 раз.
- Подякували: 164 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 лип, 2020 17:48
Bosstone написав: antey718 написав:
на депозиты физлиц 2630 с комиссией, но об этом моно скромно умалчивает в своих тарифах
пополнение депозитов без комиссии, о чем вы?
Не знаю о чем вы, а я о СЕП-переводах на счета 2630 в других банках.
-
antey718
-
-
- Повідомлень: 504
- З нами з: 03.08.13
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|